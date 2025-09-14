Flick introduce seis cambios; Gayà y Copete, novedades en el Valencia

El técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick, da entrada al central Pau Cubarsí, al lateral Gerard Martín, al mediocentro Marc Casadó, al mediapunta Fermín López y a los extremos Roony Bardghji, que disputará su primer partido oficial con la zamarra azulgrana, y Marcus Rashford.

El Barça jugará con Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Pedri; Roony, Fermín López, Rashford; y Ferran Torres.

Por su parte, el técnico del Valencia, Carlos Corberán da entrada a Copete, en el lugar del centrocampista Luis Rioja, y a Gayà, que sustituye a Jesús Vázquez en el lateral izquierdo, para jugar previsiblemente con una línea defensiva de cinco jugadores.

Esta es la alineación del conjunto che para medirse al Barcelona en el Estadio Johan Cruyff: Agirrezabal; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Copete, Gayà; Santamaría, Javi Guerra, Diego López; Hugo Duro y Danjuma.

