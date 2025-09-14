Fútbol Internacional

Giráldez introduce tres cambios; Michel hace debutar a Vanat y Azz-Edine

Vigo, 14 sep (EFE).- Óscar Mingueza, Ilaix Moriba y Ferran Jutglá son las novedades en el once del Celta para el partido de este domingo contra el Girona, en el que debutarán como titular el delantero ucraniano Vladyslav Vanat, fichado del Dinamo de Kiev, y el centrocampista marroquí Azzedine Ounahi, que llegó desde el Olympique de Marsella.

Por EFE
14 de septiembre de 2025 - 08:15
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2339

Pese a recuperar al internacional sueco Carl Starfelt, Claudio Giráldez mantiene al joven Manu Fernández en la línea defensiva junto a Javi Rodríguez y Carlos Domínguez. Por delante, Moriba vuelve a formar en la medular junto a Hugo Sotelo y Jutglá entra en la delantera.

Por su parte, Michel da la titularidad a dos de sus últimos tres fichajes. El ucraniano Vanat actuará como delantero centro y el marroquí Azzedine Ounahi acompañará a Witsel e Iván Martín en la medular.

Celta: Ionut Radu; Manu Fernández, Carlos Domínguez, Javi Rodríguez; Carreira, Moriba, Hugo Sotelo, Mingueza, Aspas, Pablo Durán y Jutglá.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín, Azz-Eddine; Asprilla, Joel Roca y Vanat.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado