Giráldez introduce tres cambios; Michel hace debutar a Vanat y Azz-Edine

Pese a recuperar al internacional sueco Carl Starfelt, Claudio Giráldez mantiene al joven Manu Fernández en la línea defensiva junto a Javi Rodríguez y Carlos Domínguez. Por delante, Moriba vuelve a formar en la medular junto a Hugo Sotelo y Jutglá entra en la delantera.
Por su parte, Michel da la titularidad a dos de sus últimos tres fichajes. El ucraniano Vanat actuará como delantero centro y el marroquí Azzedine Ounahi acompañará a Witsel e Iván Martín en la medular.
Celta: Ionut Radu; Manu Fernández, Carlos Domínguez, Javi Rodríguez; Carreira, Moriba, Hugo Sotelo, Mingueza, Aspas, Pablo Durán y Jutglá.
Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín, Azz-Eddine; Asprilla, Joel Roca y Vanat.
