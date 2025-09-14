Giráldez introduce tres cambios; Michel hace debutar a Vanat y Azz-Edine

Vigo, 14 sep (EFE).- Óscar Mingueza, Ilaix Moriba y Ferran Jutglá son las novedades en el once del Celta para el partido de este domingo contra el Girona, en el que debutarán como titular el delantero ucraniano Vladyslav Vanat, fichado del Dinamo de Kiev, y el centrocampista marroquí Azzedine Ounahi, que llegó desde el Olympique de Marsella.