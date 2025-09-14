Guaraní sigue líder, Olimpia no levanta y Recoleta sorprende a Trinidense en Paraguay

El conjunto que dirige Jorge González sorprendió y protagonizó una remontada en un partido que parecía dominar el Triki, al comenzar ganando con un tanto del argentino Maximiliano Centurión (m.28) y otro de Alan Cano (m.52).

El primer gol del descuento lo anotó Briahan Ferreira (m.68) y un doblete del uruguayo Alejandro Silva, uno de ellos de penalti (m.72 y m.87), dio la vuelta el marcador a favor del recién ascendido Recoleta, ahora octavo con 15 puntos.

Trinidense bajó a la cuarta casilla con 20 unidades.

En esta misma jornada, Nacional vapuleó por 4-1 al Olimpia del técnico Ever Almeida en el estadio Arsenio Erico de Asunción, que le valió a La Academia para conquistar el segundo puesto del torneo, con 22 enteros.

Los dirigidos por Pedro Sarabia derrotaron con autoridad al conjunto franjeado con un doblete de Carlos Arrúa y goles de Hugo Iván Valdez y Orlando Gaona Lugo, que dejaron a Olimpia relegado en la décima casilla con 12 unidades.

Otra goleada por 4-1 la protagonizó el sábado Libertad contra Sportivo Luqueño, un resultado que impulsó al Gumarelo a avanzar al quinto lugar con 17 puntos, los mismos que su rival, que marcha sexto.

Por Libertad anotaron Lucas Sanabria, Oscar Cardozo, Gustavo Aguilar y Hugo Fernández.

General Caballero impresionó el sábado tras imponerse por 2-1 a Cerro Porteño, que desaprovechó una oportunidad clave para acortar distancia con Guaraní y tuvo que conformarse con el tercer lugar al acumular 21 puntos.

El viernes, Guaraní cayó por la mínima diferencia ante 2 de Mayo, pero se mantuvo en cima de la clasificación con 25 enteros.

La decimosegunda ronda empezó el viernes con una victoria por 3-2 de Sportivo Ameliano contra Atlético Tembetary, ambos colistas del torneo.