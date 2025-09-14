Las altas de Bernal y Roony, y la baja de Lamine Yamal, novedades en la lista del Barça

Bernal recibió este sábado el alta médica tras más de un año de ausencia por una grave lesión de rodilla, mientras que Roony, fichado este verano del Copenhague danés, no había podido disputar los tres primeros encuentros de la competición al no estar todavía inscrito.

En el capítulo de bajas, la más destacada será la de Lamine Yamal, debido a unas molestias en el pubis. Tampoco estarán disponibles los lesionados Marc-André ter Stegen, Alejandro Balde, Frenkie de Jong y Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

La convocatoria del Barcelona está formada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Kochen; los defensas Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia y Jofre Torrents; los centrocampistas Pedri, Fermín, Casadó, Dani Olmo y Marc Bernal; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony y Toni Fernández.