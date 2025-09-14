Mbappé, contento de medirse al Marsella: "Les he marcado bastantes goles"

"Marco bastantes goles contra el OM (...) Está genial reencontrarse con equipos franceses. Además, jugamos en el (Santiago) Bernabéu, será un buen partido. Hace tiempo que no juegan la Liga de Campeones (tres temporadas). Espero que me traiga buenos recuerdos", dijo Mbappé, en unas declaraciones difundidas este domingo por el canal 'TF1'.

El atacante anotó nueve goles al Marsella con la camiseta del PSG (2017-2024) y uno con la del Mónaco (2016-2017). 'Kyky' ganó 14 y empató dos de los 16 partidos en los que se midió al OM.

El delantero francés además destacó que el equipo del sur de Francia -campeón de Europa en 1993- "ha cambiado bastante" gracias al "nuevo proyecto de Medhi Benatia (director deportivo del OM)", que es su "amigo".