Fútbol Internacional

Mbappé, líder en solitario

Madrid, 14 sep (EFE).- El francés Kylian Mbappé, de nuevo protagonista de la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad, se ha situado como líder en solitario de la clasificación de goleadores de LaLiga EA Sports con cuatro tantos.

Por EFE
14 de septiembre de 2025 - 18:00
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2339

Mbappé, que también asistió al turco Arda Guler en la segunda diana del equipo de Xabi Alonso, aventaja en un gol a Adrian Liso (Getafe), al canadiense Tajon Buchanan (Villarreal), a Rafa Mir (Elche), que consiguió su tercer tanto ante el equipo que le tiene cedido, el Sevilla, y al brasileño del Barcelona Raphina, que como Fermín López y el polaco Robert Lewandowski lograron un doblete ante el Valencia.

. Clasificación 4ª jornada (incluido el Celta-Betis adelantado de la 6ª jornada):

- Con 4 goles: Mbappé (FRA) (1p) (Real Madrid);

- Con 3 goles: Raphinha (BRA) (Barcelona); Rafa Mir (Elche); Liso (Getafe); Buchanan (CAN) (Villarreal)

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Con 2 goles: Ferran Torres, Lamine Yamal (1p), Fermín y Lewandowski (POL) (Barcelona); Borja Iglesias (1p) (Celta); Pere Milla (Espanyol); Iván Romero (Levante), Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Vinicius (BRA) y Güler (TUR) (Real Madrid); Isaac (Sevilla); Pepé (CIV) (Villarreal).

- Con 1 gol: Toni Martínez, Tenaglia (ARG) y Carlos Vicente (1p) (Alavés); Nico Williams (1p), Sancet (1p), Maroan, Robert Navarro y Paredes (Athletic); Julián Alvarez (ARG), Sorloth (NOR), Giuliano Simeone (ARG), Barrios y Nico González (ARG) (Atlético de Madrid); Pedri (Barcelona); Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra, Bakambu (CGO), 'Cucho' Hernández (COL) y Fornals (Betis); Javi Rueda y Hugo Álvarez (Celta); Germán Valera, Rodrigo Mendoza y Andre Silva (POR) (Elche); Miguel Rubio, Puado (1p) y Carlos Romero (Espanyol); Uche (NGR), Mario Martín y Borja Mayoral (Getafe); Joel Roca y Vanat (UKR) (Girona): Toljan (GER) y Morales (1p) (Levante); Mateu Morey y Muriqi (KOS) (Mallorca); Budimir (CRO), Raúl García de Haro e Iker Benito (Osasuna); Dendoncker (BEL) (Oviedo); De Frutos, Álvaro García, Isi (1p) y Fran Pérez (Rayo Vallecano);Take Kubo (JPN), Barrenetxea, Oskarsson (ISL) y Oyarzabal (1p) (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon y Peque (Sevilla); Diego López, Diakhaby (FRA), Danjuma (NED) y Hugo Duro (Valencia); Pape Gueye (SEN) y Rafa Marín (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés).

Enlace copiado