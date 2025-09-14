Mbappé, líder en solitario

Mbappé, que también asistió al turco Arda Guler en la segunda diana del equipo de Xabi Alonso, aventaja en un gol a Adrian Liso (Getafe), al canadiense Tajon Buchanan (Villarreal), a Rafa Mir (Elche), que consiguió su tercer tanto ante el equipo que le tiene cedido, el Sevilla, y al brasileño del Barcelona Raphina, que como Fermín López y el polaco Robert Lewandowski lograron un doblete ante el Valencia.

. Clasificación 4ª jornada (incluido el Celta-Betis adelantado de la 6ª jornada):

- Con 4 goles: Mbappé (FRA) (1p) (Real Madrid);

- Con 3 goles: Raphinha (BRA) (Barcelona); Rafa Mir (Elche); Liso (Getafe); Buchanan (CAN) (Villarreal)

- Con 2 goles: Ferran Torres, Lamine Yamal (1p), Fermín y Lewandowski (POL) (Barcelona); Borja Iglesias (1p) (Celta); Pere Milla (Espanyol); Iván Romero (Levante), Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Vinicius (BRA) y Güler (TUR) (Real Madrid); Isaac (Sevilla); Pepé (CIV) (Villarreal).

- Con 1 gol: Toni Martínez, Tenaglia (ARG) y Carlos Vicente (1p) (Alavés); Nico Williams (1p), Sancet (1p), Maroan, Robert Navarro y Paredes (Athletic); Julián Alvarez (ARG), Sorloth (NOR), Giuliano Simeone (ARG), Barrios y Nico González (ARG) (Atlético de Madrid); Pedri (Barcelona); Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra, Bakambu (CGO), 'Cucho' Hernández (COL) y Fornals (Betis); Javi Rueda y Hugo Álvarez (Celta); Germán Valera, Rodrigo Mendoza y Andre Silva (POR) (Elche); Miguel Rubio, Puado (1p) y Carlos Romero (Espanyol); Uche (NGR), Mario Martín y Borja Mayoral (Getafe); Joel Roca y Vanat (UKR) (Girona): Toljan (GER) y Morales (1p) (Levante); Mateu Morey y Muriqi (KOS) (Mallorca); Budimir (CRO), Raúl García de Haro e Iker Benito (Osasuna); Dendoncker (BEL) (Oviedo); De Frutos, Álvaro García, Isi (1p) y Fran Pérez (Rayo Vallecano);Take Kubo (JPN), Barrenetxea, Oskarsson (ISL) y Oyarzabal (1p) (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon y Peque (Sevilla); Diego López, Diakhaby (FRA), Danjuma (NED) y Hugo Duro (Valencia); Pape Gueye (SEN) y Rafa Marín (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés).