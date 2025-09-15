0-0. Zaragoza y Albacete firman un pobre empate y siguen sin ganar

Zaragoza y Albacete siguen sin ganar tras cinco jornadas y la presión para unos y otros empieza a pesar como una losa por la necesidad de sumar de tres en tres puntos para recibir un impulso en la clasificación.

Los zaragocistas, los más veteranos de la categoría con trece temporadas consecutivas en Segunda, salieron más incisivos buscando sorprender en los primeros minutos y queriendo tener el balón, pero su rival supo contener las acometidas, aunque mostró demasiados desajustes defensivos a lo largo de todo el encuentro.

La primera ocasión local la creó el siempre peleón Dani Gómez, que nunca da un balón por perdido, y su intento de disparo salió rebotado a Francho, que desde lejos intentó sorprender a Lizoain.

El equipo de Enrique González buscaba con verticalidad hacer transiciones largas cuando recuperaba el balón en defensa, aunque con escaso acierto, lo que permitía a los blanquillos tener el control del juego buscando sorprender a los visitantes.

Pasado el primer cuarto de hora, una contra del Albacete bien llevada por Morcillo hasta la línea de fondo creó peligro, pero ya dentro del área dejó un balón que sus compañeros no engancharon bien.

Los errores de uno y otro propiciaban algunas ocasiones que no terminaban de llegar a concretarse, hasta que poco antes de la media hora Raúl Guti puso un centro que remató Kodro a un poste, pero la acción fue invalidada por fuera de juego.

Poco después, un toque entre Sebas Moyano y Dani Gómez que impactó en un brazo pegado al cuerpo de Pepe Sánchez llevó a señalar penalti al colegiado, pero la revisión de la acción en el Var le hizo rectificar.

Los defensores del Albacete concedían espacios a Dani Gómez, al que buscaban constantemente sus compañeros, y a los 42 minutos estuvo a punto de costarles muy caro, pero el delantero blanquillo cruzó en exceso un centro-chut.

El Albacete no estaba dispuestos a dejar a su rival el control del juego y Escriche peleó un balón a Saidu que obligó a Adrián a salir hasta el borde del área para evitar el peligro. En la siguiente acción, fueron los locales los que, en un lanzamiento de falta, pusieron en apuros a Lizoain.

A los 70 minutos un saque de esquina terminó con un balón colgado al área pequeña que remató Insua, tocó levemente Saidu y sacó Lizoain con prácticamente todo el balón dentro. Más de cinco minutos se prolongó la decisión desde el VAR, que señaló fuera de juego del jugador zaragocista.

Recién entrado en el terreno de juego, Pau Sans se fue hasta el fondo y su centro largo le llegó a Francho, que remató mal con el exterior del pie, y en la acción siguiente del Alba fue Valverde el que estuvo a punto de dar un susto a Adrián.

A la recta final del partido, que se prolongó hasta el minuto 100, a ambos equipos les pesó en exceso el esfuerzo y el 0-0 fue el pobre botín que consiguieron.

0 - Real Zaragoza: Adrián Rodríguez; Francho, Saidu, Insua, Pomares (Sebastia, min.83); Paulino (Valery, min.63), Akoukou, Raúl Guti (Keidi Bare, min.46), Sebas Moyano (Pau Sans, min.81); Kodro (Soberón, min.63) y Dani Gómez.

0 - Albacete: Raúl Lizoain; Fran Gámez, Pepe Sánchez (Javi Moreno, min.46), Vallejo, Neva; Lazo (Puertas, min.64), Riki, Meléndez (Villar, min.93), Morcillo (Valverde, min.82); Escriche (Jefté, min.64) y Medina.

Árbitro: Daniel Palencia (Cte. Vasco). Amonestó a Akoukou, por el Real Zaragoza, y a Pepe Sánchez, Neva y Vallejo, por el Albacete. Expulsó con tarjeta roja a Chus Herrero, entrenador ayudante del Real Zaragoza, en el minuto 38.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División) disputado en el Ibercaja Estadio ante 15.704 espectadores.