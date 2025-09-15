Amrabat: "Me han contado grandes cosas sobre el club y sobre la ciudad"

Amrabat, cedido hasta final de temporada por el Fenerbahçe turco y que compareció en la ciudad deportiva de la primera plantilla bética junto al presidente del club, Ángel Haro, y al director deportivo, Manu Fajardo, se mostró "feliz y orgulloso de estar aquí".

El internacional marroquí, de 29 años, fue preguntado por la posibilidad de seguir en el Betis tras la temporada de cesión y dijo que estará unos meses "por el momento, pero en el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar", por lo que no descartó que se acometa un fichaje definitivo cuando acabe el periodo de préstamo.

"No me gusta definirme como jugador, prefiero que mis cualidades hablen solas en el campo. El debut ayer fue corto pero disfruté mucho. Hicimos un buen partido, pese a ir perdiendo 2-0, incluso creo que merecimos la victoria", manifestó el jugador de origen neerlandés sobre sus primeros minutos como bético en la tarde del domingo en el campo del Levante (2-2).

Amrabat contó que "los últimos días de mercado fueron caóticos" porque "el Fenerbahçe quedó eliminado de Champions y, luego, fue despedido el entrenador", momento en el que "algunos clubes se interesaron" en su fichaje, "el Sevilla fue uno de ellos y también hubo algo de Arabia Saudí", aunque se decidió "por la oferta del Betis" en cuanto supo de ella.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, Ángel Haro consideró que "es un dato anecdótico" el que el Sevilla haya pretendido el fichaje de Amrabat porque "los jugadores deciden en función del momento. Ahora mismo, el Betis club es apetecible. Tampoco hay que darle mucha importancia a eso", puntualizó.