Ekuban deja sin premio el espectacular tanto del argentino Nico Paz

Pero cuando todo parecía encarrilado para el Como, en el actuó por primera vez como titular el internacional español Álvaro Morata, la expulsión a los 89 minutos del central español Jacobo Ramón, que vio la tarjeta roja directa por una entrada sobre el brasileño Junior Messias, dio al traste con los planes del equipo local.

De hecho, el Génova, que hasta ahora no sabia lo que era marca en la presente campaña, no tardó ni tres minutos para aprovechar su superioridad numérica para igualar definitivamente la contienda (1-1) con un gol en el 92 del ghanés Ekuban.

Un tanto que dejó sin premio la espectacular diana del joven centrocampista argentino Nico Paz, que no deja de añadir argumentos a su catálogo de recursos.

Si el internacional argentino, que cumplió la pasada semana 21 años, había destacado hasta ahora por su visión de juego y facilidad para asistir, esta campaña parece empeñado en convertirse en un reputado goleador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tal y como atestiguan los dos tantos que Paz contabiliza en las tres primeras jornadas del campeonato italiano, en el que el exjugador del Real Madrid anotó el pasado curso seis dianas.

Una cifra inexplicable sin el poderoso 'cañón' que el argentino posee en su pierna izquierda y que permitió a Nico Paz abrir el marcador a los trece minutos (1-0) con un espectacular disparo desde fuera del área.

El internacional albiceleste tras recibir la pelota del español Álvaro Morata se deshizo de dos defensores con un giro y batió al guardameta del Génova Nicola Leali con un potente zurdazo.

No pudo volver a marcar el Como pese a que los de Cesc Fàbregas dispusieron de varias buenas ocasiones para ampliar su ventaja, pero ni el alemán Nicolas-Gerrit Kuhn ni el español Morata, en la primera parte, ni el kosovar Mergim Vojvoda, en la segunda, tuvieron el acierto de Nico Paz ante la portería rival.

Una falta de pegada que el Como acabó pagando en el tiempo de prolongación de Caleb Ekuban, que dejó sin premio el espectacular tanto de un Nico Paz, que sigue jugando al mismo nivel que ha mostrado en este inicio de curso no va dejar de recibir tentadoras ofertas para abandonar las filas del Como.