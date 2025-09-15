El Real Madrid enlaza cuatro estrenos con triunfo en 'Champions'

Desde que el Real Madrid cayera por sorpresa ante el Shakhtar Donetsk la primera jornada de la Liga de Campeones 2020-21, jugando en la pandemia en el estadio Alfredo di Stéfano a puerta cerrada (2-3), ha encadenado triunfos el día que se alza el telón de la competición de mayor prestigio a nivel de clubes.

Derrotó al Stuttgart la pasada campaña, el día de la puesta de largo en la 'Champions' del francés Kylian Mbappé con la camiseta blanca buscando su gran anhelo, conquistar la 'orejona'. Marcó el primero de los tres tantos del triunfo por 3‑1 en el Santiago Bernabéu, donde también marcaron Antonio Rüdiger y Endrick.

En el mismo escenario, y con mayor dosis de sufrimiento, Jude Bellingham, tocado por la varita en sus primeros partidos como madridista, en los que marcó en cada competición que se estrenaba, daba la victoria en el minuto 94 ante el Unión Berlín (1-0) en la temporada 2023‑24.

Un año antes, con más facilidad, el Real Madrid derrotaba en Escocia al Celtic con goles de Vinícius, Luka Modric y Eden Hazard (0-3) y en la 2021‑22 conquistaba un terreno siempre complejo, en la casa del Inter de Milán, con un gol de Rodrygo Goes a un minuto del final (0‑1).

La derrota ante el Shakhtar, el 21 de octubre de 2020 en una edición que arrancaba más tarde por la pandemia del coronavirus, fue la segunda consecutiva en la que el Real Madrid inició la Liga de Campeones con derrota. Lo hizo también en la campaña 2019-20 en el Parque de los Príncipes, castigado con dureza por el PSG (3-0). Son las dos únicas derrotas en el primer capítulo de la 'Champions' en 18 años de los que salió vencedor en 16.