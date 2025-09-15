El Real Madrid se somete a un control antidopaje que retrasa su entrenamiento

"Son cosas que no están en nuestra mano, son protocolos de LaLiga y ha tocado hoy. Nos ha retrasado el entrenamiento. No lo controlamos nosotros", lamentó Xabi Alonso a la conclusión de una sesión que alteró el plan habitual.

Al Real Madrid no le gustó que el control se haya realizado en vísperas del estreno en la Liga de Campeones y, según apuntan fuentes del club blanco, habrían preferido que no alterase su planificación y se hubiese realizado pasado el martes, día en el que se enfrentan al Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu.

En lo deportivo, tanto Jude Bellingham como Eduardo Camavinga y Endrick repitieron presencia con el grupo. El delantero brasileño en la mitad de la sesión, mientras que sus dos compañeros ya completan el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros y se acercan al momento de su regreso para disputar los primeros minutos de la temporada.

El entrenamiento se inició con una sesión de vídeo en la que Xabi Alonso desgranó las cualidades del Olympique de Marsella y con un paso por el gimnasio para completar ejercicios de activación. Ya sobre el césped, los jugadores del Real Madrid con las ausencias de los lesionados Ferland Mendy y Antonio Rüdiger, se ejercitaron con balón en varios ejercicios, afinaron puntería en series de remate y compitieron en intensos partidos en espacios reducidos.

