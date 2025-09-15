El suizo Gerardo Seoane, destituido como técnico del Borussia Mönchengladbach

Tras la derrota en casa por 0-4 ante el Werder Bremen el domingo, en duelo de la tercera jornada, la entidad deportiva de Mönchengladbach, en el oeste alemán, prescindió de los servicios de Seoane.

El polaco Eugen Polanski, responsable del filial Sub-23 del equipo, tomará las riendas del equipo y está por ver si será de forma definitiva.

"Tras un análisis exhaustivo del inicio de la temporada, hemos llegado a la conclusión de que debemos realizar un cambio en el puesto de entrenador", declaró en un comunicado Roland Virkus, director deportivo del Borussia Mönchengladbach.

"Hemos perdido la fe en que Gerardo pueda lograr un cambio de rumbo", abundó Virkus.

Con la derrota del domingo, el 'Gladbach' suma ya diez partidos sin conocer la victoria.

En lo que va de temporada, los de Mönchengladbach han sumado dos derrotas y un empate, tres partidos en los que no lograron abrir el marcador.

Reiner Bonhof, presidente de la entidad, agradeció al suizo por su labor, pues "se hizo cargo del equipo en una situación difícil, siguió el camino del club, impulsó el proceso de desarrollo del equipo y lo estabilizó", pero ni la pasada campaña terminó como esperaban los responsables del equipo ni la 2024-2025 comenzó con buen pie.

Gerardo Seoane ocupó el banquillo del Borussia Mönchengladbach poco más de dos años, pues entró como director técnico al club en el verano de 2023.