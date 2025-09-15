El Valencia acumula los peores resultados de su historia con el Barcelona

Pese a que el balance histórico de encuentros es negativo para el Valencia, que solo ha ganado 60 partidos de los 234 partidos que ha disputado entre todas las competiciones ante el Barcelona, el Valencia nunca había recibido goleadas tan contundentes de manera tan continuada.

Así, en la fase de grupos de la Copa del Rey de la temporada 1924-25, el Barcelona goleó por 7-3 al Valencia, pero en los dos siguientes encuentros, también en la competición copera, el Valencia empató (1-1) y ganó (2-0).

Mientras, en la temporada liguera de 1933-34, el Barcelona ganó en Les Corts por 5-2, pero el Valencia ganó en Mestalla por 2-0 y en los octavos de final de la Copa de 1952-53, el Barcelona volvió a marcar cinco goles, pero en la vuelta el Valencia empató 1-1.

El equipo valencianista sufrió un 6-0 en la primera jornada de la temporada 1958-59 y en la segunda vuelta también perdió por 1-2, recibiendo así ocho goles en dos partidos, pero en el siguiente volvió a la senda de la victoria (2-0), unos resultados que se volvieron a producir de forma similar entre 1976 y 1978.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 1981, el Valencia volvió a ser goleado por 5-1, pero después ganó dos partidos seguidos. Los peores resultados hasta la fecha eran de 1992 y a 1994, cuando el Valencia encadenó cinco derrotas consecutivas.

Sin embargo, con un resultado global de 16-5 (3-0, 3-4, 0-4, 3-1 y 1-2), no igualaron el marcador global de 18-1 actual. Ya en 2007, el Barcelona volvió a ganar por 6-0 y en la siguiente temporada por 4-0, pero los valencianistas cortaron esas derrotas con un empate.

En la semifinal de Copa de la 2015-16, el Barcelona superó por un 7-1 al Valencia, pero en la ida los valencianistas empataron 1-1. Después ganaron en la jornada 33 en el Camp Nou con un resultado de 1-2 en la que es la última victoria a domicilio del Valencia ante el equipo catalán.

En la cuarta jornada de la temporada 2019-20 el Barcelona se impuso al Valencia por 5-2, pero en Mestalla, en la jornada 21, el equipo valencianista ganó por 2-1 en la que es la última victoria de los valencianistas ante este rival.

Entre las temporadas 2020-21 y 2022-23 también encadenaron cinco derrotas seguidas con un resultado global de 12-4 (2-3, 3-1, 1-4, 0-1 y 1-0). Desde el 1-1 que cortó esa mala dinámica, el Valencia también lleva cinco derrotas seguidas con la de este domingo en el Johan Cruyff con unos resultados de 4-2, 1-2, 7-1, 0-5 y 6-0.