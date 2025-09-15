El Villarreal, a sacar provecho de debilidad del Tottenham en casa ante equipos españoles

El equipo de Marcelino García Toral afronta la primera etapa del calendario en la que alternarán la Liga y la Liga de Campeones, lo que hace pensar que pueden haber algunos cambios en el once y que los futbolistas que descansaron serán de la partida en este encuentro.

El de Londres será el tercer partido a domicilio del Villarreal en este curso, tras empatar en Vigo y caer derrotado en el Metropolitano, y en el que los villarrealenses pretenden ofrecer su mejor versión en la máxima

En el capítulo de bajas, sigue sin poder entrar Gerard Moreno a un paso de regresar, mientras siguen fuera los habituales Logan Costa y Willy Kambwala.

Así, el debut del Villarreal en la presente edición de la Liga de Campeones podría contar con Luiz Junior en la portería, Santiago Mouriño, Juan Foyth, Rafa Marín y Sergi Cardona en defensa y un centro del campo con Santi Comesaña, Pape Gueye, Nicolas Pepe y Alberto Moleiro, mientras que la pareja de ataque estaría formada por Ayoze Pérez y George Mikautadze.

El equipo londinense afronta el choque con la idea de romper su mala racha como local frente a equipos españoles, con apenas una victoria en los últimos siete enfrentamientos.

El único triunfo data de noviembre de 2017, cuando se impuso por 3-1 al Real Madrid en la fase de grupos, que también rompía una sequía de cinco partidos sin ganar entre 1982 y 2011.

El actual campeón de la Liga Europa, hecho que le dio el pase a la 'Champions' a pesar de terminar en el puesto 17 de la Premier League, ha comenzado la temporada de forma brillante bajo la dirección del danés Thomas Frank.

El Tottenham ocupa actualmente la tercera posición en la liga inglesa tras sumar tres victorias, incluida la lograda en el Etihad ante el Manchester City, y una derrota, recibiendo solo un gol en cuatro encuentros.

Su último triunfo fue el sábado ante el West Ham, con un contundente 0-3 que demuestra su gran pegada en este arranque de temporada.

El club londinense, que atraviesa un momento de transición tras la marcha de Daniel Levy después de 25 años al frente de la entidad, se ha reforzado este verano con las cesiones del francés Randal Kolo Muani y el portugués João Palhinha, y los fichajes de Mohammed Kudus, Xavi Simons y Mathys Tel, aunque este último no ha sido inscrito para la Liga de Campeones.

Entre las bajas destacan la salida del surcoreano Heung-min Son, tras diez temporadas en el club, así como las ausencias por lesión de James Maddison, Dominic Solanke y Radu Drăgușin, entre otros.

El Tottenham inicia ahora un nuevo desafío en la máxima competición europea, con la intención de codearse entre los grandes cuyo mejor resultado histórico en la Liga de Campeones fue la final de 2019, donde cayó ante el Liverpool en el estadio Metropolitano de Madrid.

Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Spence; Sarr, Palhinha, Bentancur; Kudus, Richarlison y Johnson.

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Juan Foyth, Rafa Marín, Sergi Cardona;Santi Comesaña, Pape Gueye, Nicolas Pepe, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y George Mikautadze.