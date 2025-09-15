Gallagher y Cardoso apuntan al once de Simeone en Anfield, pendiente de la duda de Julián

Las molestias de Julián Alvarez y el esguince de tobillo de Hancko condicionaron la prueba de este lunes en el Centro Deportivo de Majadahonda, con Antoine Griezmann en la punta del ataque y Javi Galán como lateral izquierdo, a la espera de la evolución de ambos jugadores, que todavía son duda para el compromiso en Anfield. Ninguno de los dos trabajó con el grupo en la sesión vespertina. El equipo viaja este martes a Liverpool.

En el resto de demarcaciones, la alineación se va definiendo. A ella regresarían tanto Johnny Cardoso como Conor Gallagher, con Pablo Barrios y Nico González para completar la línea del centro del campo, según las primeras pruebas del técnico argentino, con Giuliano Simeone por la banda derecha, ya sea como carrilero o como extremo, dependiendo de la fase del juego.

Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Javi Galán, si finalmente no está listo Hancko, formarán en la defensa, con Giuliano como añadido por la derecha, como es habitual, dependiendo de las obligaciones defensivas del juego, mientras que Simeone contó arriba con Antoine Griezmann, a la espera de si está o no apto para ser titular Julián Alvarez.

Alexander Sorloth apunta a la suplencia, como Koke Resurrección y Matteo Ruggeri. Tanto el centrocampista como el lateral izquierdo fueron titulares en el triunfo por 2-0 ante el Villarreal, aunque, según los ensayos, serán reservas en Liverpool.

