Kristers Zoriks: "La ACB es la mejor liga de Europa"

En su presentación como nuevo jugador del Lleida, Zoriks, que se incorporó al equipo la semana pasada tras la eliminación de su selección en el Eurobasket, ha declarado que "los primeros días han sido bastante buenos" y que está “aprendiendo todo sobre los sistemas, los entrenadores y los compañeros”, lo que supone “mucha información nueva”.

Su objetivo para esta pretemporada es "intentar mejorar y aprender más cada día" y "coger ritmo para el inicio de la competición". A nivel colectivo, el base quiere "jugar lo mejor posible y ayudar al equipo".

El jugador, que debutará en la Liga Endesa, ha reconocido que se deberá adaptar a "las normas" de la competición y a "la velocidad" con la que el equipo quiere jugar".

Por su parte, el director deportivo del Hiopos Lleida, Joaquín Prado, ha destacado que el base "ha sido importante en todos sus equipos" y que, a sus 27 años, es un jugador “con cierta experiencia en el baloncesto europeo, pero aún con muchísimo recorrido, muchos años por delante y aún con margen de crecimiento”.

En cuanto a su capacidad de adaptación al baloncesto español, Prado ha reconocido que Zoriks "se va a encontrar un baloncesto diferente" y que, por ello, "va a necesitar un punto de adaptación". Sin embargo, el jugador "viene con hambre, con muchas ganas de tener su primera experiencia en España".