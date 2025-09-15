La Copa Libertadores femenina en Argentina contará con VAR en todos los partidos

Asunción, 15 sep (EFE).- La Copa Libertadores Femenina, que se disputará en Argentina del 2 al 18 de octubre, contará con la tecnología VAR y su equipo de árbitros en todos los partidos, informó este lunes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).