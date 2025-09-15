La 'Juve' se encomienda a Yildiz, su 'nuevo Del Piero'

La historia de ese gol ante el Dortmund es especial para los 'bianconeri', porque fue el gol que desató a la leyenda de la 'Vecchia Signora' y el que le convirtió aquel 13 de septiembre de 1995 en el goleador más joven del club italiano en la máxima competición continental.

Tenía 20 años y 308 días Del Piero, apodado 'Pinturicchio', en ese momento en el que empezó a forjar su legado en la 'Juve'. Aguantó su marca casi 20 años, hasta que apareció en escena una joven perla turca nacida en 2005 que ahora, clamor mediante de la afición, lleva su '10' a la espalda. Este martes lo lucirá ante el Dortmund, el rival que consagró a 'Pinturicchio' en 1995.

El sentimiento juventino ya eligió hace tiempo a su 'nuevo Del Piero'. Pero no fue hasta el 17 de septiembre de 2024 cuando los pocos incrédulos disiparon sus dudas con Yildiz. Porque lo que sucedió ese día, ante el PSV, no fue para menos. El delantero turco emuló aquel tanto de Del Piero ante los alemanes con 20 años de diferencia. Idéntico.

Recibió el balón escorado en banda, controló con un tacón y se dirigió decidido hacia el área. Allí fintó a su rival, se abrió hueco y fusiló para poner el balón en la misma escuadra, abriendo el marcador del duelo ante el PSV. Como 'Ale' en Dortmund.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tenía 19 años y 136 días. Superó el récord de Del Piero con un tanto casi a modo de homenaje. Se presentó de manera inmejorable en Europa, con el primer gol de la reformada Liga de Campeones.

"Acaba de batir un récord que tenía yo y estoy muy feliz por él. Porque ha hecho un gran partido, porque ha iniciado muy bien el campeonato y porque lo hizo muy bien el año pasado. Ha tomado la responsabilidad de ponerse el 10. Estoy felicísimo por ti", le dijo Del Piero tras el término del encuentro, casi autorizándolo como su heredero.

"Estoy un poco nervioso ahora. Perdón 'Ale'", respondió Yildiz, con una sonrisa que ocupó todo su rostro. "Wow", expresó cuando se dio cuenta de que el gol que había marcado era idéntico al de Del Piero.

Yildiz es el hombre de moda en Turín, el nuevo '10'. Nacido el 4 de mayo de 2005, es la ilusión de la afición de la 'Vecchia Signora'. Un ensueño justificado en gran medida por las actuaciones del talento turco, centro del proyecto juventino. Marcó gol en su primera titularidad en Serie A, en su primera titularidad en Copa Italia y en su primera titularidad en Liga de Campeones.

Formado en las categorías inferiores del Bayern de Múnich, la 'Juve' apostó por él en 2022 para su proyecto sub-23, llamado Juventus NextGen, de Serie C, tercera categoría del fútbol italiano.

Allí militó una temporada completa (2022-23), pero ya en la 2023-24 estuvo más con el primer equipo, a las órdenes de un Massimiliano Allegri que, aunque le dio minutos, no fue todo el protagonismo que Thiago Motta e Igor Tudor le otorgaron la campaña pasada.

Autor de tres asistencias y un tanto en tres partidos, ante el Inter de Milán en el clásico italiano por excelencia, Yildiz es la indiscutible perla juventina.

A sus 20 años lleva el '10' con la responsabilidad que eso conlleva, con el peso de otro nombre como Del Piero con el que constantemente le comparan. Por el momento, la presión no le ha jugado malas pasadas. Ante el Dortmund, será un partido especial para Yildiz, para Del Piero y para el sentimiento juventino.