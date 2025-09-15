La 'Pichichi' Charlyn Corral encabeza triunfo del campeón Pachuca sobre Necaxa

En la undécima jornada Corral marcó un 'poker' para guiar al triunfo a las Tuzas, por las que también anotó Myra Delgadillo.

El Pachuca llegó a 26 puntos, para ser segundo de la tabla, dos unidades menos que el líder Tigres UANL. Charlyn suma 14 dianas en el campeonato, tres más que la estadounidense Aerial Chavarin, de Cruz Azul, segunda máxima artillera con 11 tantos.

La mundialista Corral convirtió el 1-0 al 30, luego de recibir un pase filtrado de Kenti Robles y burlar a la guardameta Jennifer Amaro.

Corral interceptó un balón entre dos defensas al 37, para concretar el 2-0 ante la salida de Amaro y puso una asistencia al 42, con un centro desde la izquierda que en el segundo poste Myra Delgadillo cabeceó para el 3-0.

El espectáculo de Corral continuó al 44, con un remate de frente, luego de ganarle la marca a dos zaguera, que significó el 4-0 y el triplete para la delantera mexicana.

Corral añadió uno más a segunda al 86, al recibir un pase, darse una media vuelta y de zurda mandar un disparo bombeado que entró por el poste derecho de Amaro, para el 5-0 final.

Dos horas antes, el Guadalajara venció por 0-2 al América, con dos goles de Denise Castro para ganar el clásico del fútbol mexicano y agudizar la tendencia a la baja de las Águilas, con dos derrotas y un empate en sus últimas tres salidas

La undécima jornada comenzó el jueves pasado con el empate 1-1 entre el Querétaro y el Puebla.

El viernes, el Monterrey derrotó por 0-1 al Toluca y el Tigres UANL goleó por 5-1 a las Pumas UNAM.

El sábado, el Cruz Azul se impuso 0-2 al Juárez FC y el Tijuana por 0-3 al Mazatlán F.C.

La jornada concluirá este lunes con los duelos San Luis-León y Santos Laguna-Atlas.