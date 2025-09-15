LaLiga aclara que no realiza controles antidopaje

Fuentes del club blanco, que atribuyeron los controles a LaLiga, indicaron que habrían preferido que no alterasen su planificación y se hubiesen realizado pasado el martes, día en el que se enfrentan al Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu.

Los controles fueron solicitados por la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), responsable de la misión de control, que solicitó a la empresa que los lleva a cabo que los realizara entre los día 5 y 20 del presente mes, confirmaron a EFE fuentes del organismo.

La citada empresa decidió hacerlos este lunes en coincidencia con un entrenamiento para garantizar la presencia de los deportistas que deben someterse al control antidopaje.