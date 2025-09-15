Lanús, único argentino en cuartos de Sudamericana, recibe a Fluminense y busca un triunfo

El partido arrancará a las 21.30 hora local (00.30 GMT del miércoles) en el estadio Ciudad de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, y enfrentará a dos equipos que conocen lo que implican las instancias finales de los torneos continentales.

Lanús viene de protagonizar en octavos de final un choque de argentinos ante el aguerrido Central Córdoba, al que se impuso por penaltis tras un global de 1-1 y se convirtió así en el único argentino que sigue en carrera en la competición.

Pese a que en los últimos encuentros no mostró la solidez con la que sorprendió en la primera fase de la competición -liderando su grupo con 12 puntos- y a que ha sufrido numerosas lesiones, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino saldrá este martes al campo de juego en busca de un resultado favorable y en lo posible con una ventaja de más de un gol.

Su principal obstáculo para esa meta puede ser Fábio, portero del Fluminense, que ha logrado cinco vallas invictas en seis partidos con un promedio de 94,1 % de paradas.

El 'Flu' viene de superar sin sobresaltos los octavos de final el colombiano América de Cali, con un global 4-1 sin equivalencias.

En el plano local, Lanús marcha cuarto por la Zona A del Torneo Clausura, con 13 puntos, y viene de imponerse el pasado viernes como local ante Independiente Rivadavia por 1-0, un triunfo que le permitió romper una racha de tres encuentros sin triunfos.

En cuanto al tricolor de Río de Janeiro, promedia la tabla del Brasileirao con pocas luces y sigue buscando aquel nivel que lo llevó a la cima de América por primera vez en 2023, tras derrotar a Boca Juniors de Argentina en la final de la Copa Libertadores.

En la más reciente fecha de la campeonato local, la escuadra carioca de Renato Gaúcho cayó ante Corinthians por 0-1 y suma más derrotas (nueve) que victorias (ocho) en la competición.

De cara al choque de este martes, resalta el dato de que el argentino Germán Cano, delantero estrella del conjunto brasileño, volverá al estadio que lo vio nacer futbolísticamente en 2008, ya que se formó en las divisiones menores de Lanús.

. Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Alexis Segovia, Marcelino Moreno; Walter Bou. Entrenador: Mauricio Pellegrino.

. Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Juan Freytes, Manoel, Renê; Matheus Martinelli, Hércules, Lima; Agustín Canobbio, Everaldo, Cano.

Hora: 21.30 hora local (00.30 GMT del miércoles).

Estadio: Estadio Ciudad de Lanús, en la provincia de Buenos Aires.