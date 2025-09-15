Lastrado por las lesiones, el campeón mundial Umtiti abandona el fútbol a los 31 años

París, 15 sep (EFE).- Samuel Umtiti, ex jugador del Barcelona y Lyon y campeón del mundo con Francia en 2018, anunció este lunes que cuelga las botas a los 31 años, después de haber vivido un calvario de lesiones.