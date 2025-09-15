Mallorca acogerá por segundo año consecutivo la Copa Intercontinental

La competición regresa a la isla tras el acuerdo alcanzado entre la entidad organizadora Mundo do Futsal, el Govern balear y el conjunto palmesano, y a pesar de que otros países como Bélgica, Brasil, Uruguay y Arabia Saudí aspiraban también a acoger el partido.

El torneo “supondrá un nuevo escaparate internacional para Palma y para las Islas Baleares”, según explica el vigente campeón de Europa en un comunicado, sumándose a la Ronda Principal de la UEFA Champions League que se celebrará dos semanas antes.

El club asegura que el reto es superar la primera edición y "volver a hacer historia en unas islas que se han convertido en un lugar privilegiado para el deporte”, después de haber albergado “seis fases de la Champions y, ahora, por segundo año consecutivo ser el escenario de la gran final del mundial de clubes”.