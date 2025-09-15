Marcelino: "Partey está al máximo nivel mental para jugar"

El técnico español compareció este lunes en rueda de prensa en el Tottenham Hotspur Stadium antes de medirse este martes a los 'Spurs' en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y habló sobre la situación del centrocampista ghanés Thomas Partey, exjugador del Arsenal, rival histórico del Tottenham, que está acusado de seis delitos sexuales.

"Estoy perfectamente convencido", destacó, "de que está a un nivel máximo mental para jugar el partido de mañana. Estamos encantados de que Thomas esté con nosotros, por su capacidad futbolística y su nivel humano. Tenemos un gran futbolista con una gran experiencia", .

Sobre la atmósfera que Partey se encontrará, con un posible recibimiento hostil por parte de la hinchada del Tottenham, Marcelino apeló a la presunción de inocencia.

"Creo que estamos haciendo interpretaciones que no considero justas con una persona que hasta que no se demuestra lo contrario, es inocente. Después jugamos un partido de fútbol en el que lo importante es el fútbol", subrayó.

El futbolista africano fue acusado en julio de cinco cargos de violación por dos mujeres y uno de agresión sexual por parte de una tercera. Tendrá que comparecer este miércoles en un tribunal de Londres después de que la audiencia se haya retrasado en dos ocasiones, la primera el 2 de septiembre y la segunda, este lunes.

Partey, de 32 años, jugó en el Arsenal hasta junio, cuando acabó su contrato con el club londinense tras no llegar a un acuerdo para su renovación. Ya como agente libre, fichó por el Villarreal.

Los supuestos delitos cometidos por el futbolista ocurrieron entre 2021 y 2022, cuando jugaba en el Arsenal. El jugador niega todos los cargos.