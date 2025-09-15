Mascherano: "Tenemos que encontrar la manera de corregir los errores colectivos"

"Tenemos que encontrar la manera de corregir los errores colectivos que hemos tenido en ambos partidos", dijo Mascherano a los medios en la víspera del encuentro contra Sounders.

El Inter Miami recibe el martes al equipo de Seattle en un encuentro que hace recordar la final de la Leagues Cup del pasado 31 de agosto ganada por sus rivales por 3-0.

Ese resultado, sumado al varapalo sufrido en Charlotte y a la mala dinámica en la MLS, donde Inter Miami apenas suma dos victorias en los últimos siete partidos, eleva la presión sobre sus pupilos.

No obstante, Mascherano se declaró optimista, matizó que el resultado ante Charlotte "no fue la diferencia que hubo en el partido", y lamentó que su equipo desperdició bastantes ocasiones de gol.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Inter Miami es octavo en la Conferencia Este con 46 puntos, a once del líder, Philadelphia Union. Sin embargo, Messi y compañía han jugado cuatro partidos menos que sus rivales por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA.