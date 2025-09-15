Matías Moreno: “Podemos mejorar mucho”

“No tenemos duda de que ante cualquier equipo podemos hacerlo bien y podemos mejorar mucho de lo que lo estamos haciendo. Tenemos que estar tranquilos, mejorar un poco en defensa, que no nos conviertan tantos goles, y yo creo que vamos a ir mejorando mucho”, indicó a los medios oficiales del Levante.

“Ya quiero que llegue el partido (en Girona el sábado), quiero jugar, volver a la cancha, sumar de tres, empezar una buena racha”, añadió.

El defensor argentino confesó que su estreno como titular en el Levante, en el empate ante el Betis (2-2) fue “agridulce” por el resultado final pero que pudo disfrutar de un “ambiente hermoso” en el Ciutat de València.

“Yendo 2-0 otra vez no nos podemos quedar sin los tres puntos. Creo que hay que ver las cosas positivas, después de la mala racha que veníamos pudimos romperla y llevarnos un punto. Yo creo que de ahora en adelante van a ser más cosas positivas y más puntos sacados", aseguró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, Matías Moreno confirmó que se retiró del partido del domingo por unos calambres pero que está listo para poder jugar el próximo sábado.