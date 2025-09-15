Panamá enfrentará a Brasil, Irán e Italia en su estreno en Mundial Femenino de Futsal

Ciudad de Panamá, 15 sep (EFE).- La entrenadora de la selección femenina de futsal de Panamá, Amarelis De Mera, aseguró este lunes sentirse "sumamente orgullosa y feliz de poder ver nuestra bandera" en el sorteo de la primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA, que se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre en Filipinas.