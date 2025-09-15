Valverde: "No hay que vivir la 'Champions' solo como una fiesta, hay que ir fuertes"

"El año pasado jugamos en Europa y tenemos cierta experiencia en este tipo de partidos, pero la 'Champions' se juega a otro a otro ritmo. Es otro nivel. Los rivales no se reservan nada. El Arsenal está totalmente focalizado en este partido y nosotros tenemos que estar a ese nivel para poder competir", recalcó Valverde en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana martes en San Mamés.

El técnico añadió que les "hace mucha ilusión" volver a la Liga de Campeones y "demostrar que se puede competir en Europa con la filosofía" del Athletic, pero tratando de no acusar la carga emocional del retorno once años después a la gran competición europea de clubes.

"Eso nos tiene que ayudar, no nos tiene que suponer una carga en absoluto. Es el inicio de 'Champions', nuestra afición va a venir motivada y es un rival de mucho nivel, de los que gustan en Bilbao. No nos podemos olvidar de lo que tenemos enfrente, pero nuestra idea siempre es competir", incidió.

Acerca del equipo inglés a nivel individual considera que los exjugadores de la Real Sociedad Mikel Merino y Martín Zubimendi "han entrado con muy buen pie" en el Arsenal sobre todo porque "están acostumbrados a un ritmo alto y tienen recursos para manejarse".

"Nosotros también les conocemos a ellos y esperamos que no brillen tanto como les gustaría. También es un aliciente más poder enfrentarse a estos jugadores", apuntó Valverde, quien no dudó en calificar a Mikel Arteta como "seguramente uno de los mejores técnicos del mundo".

"Lo que está haciendo en el Arsenal así lo demuestra. No solo porque el Arsenal tiene grandes jugadores sino por lo que hacen, por cómo juegan, por el espíritu que tienen, por cómo te presionan arriba. Es un equipo que tiene un sello y el sello es el suyo. Me alegro por él", dijo.

A la vista de la calidad de su rival, "uno de los favoritos para ganar" la Liga de Campeones, Valverde tiene claro que " está claro que tienes que hilar muy fino aprovechando las oportunidades que puedas tener y no conceder demasiadas".

"Son uno de esos equipos que no perdonan y en el caso del Arsenal además con un ritmo de juego altísimo que te obliga a jugar muy en tu campo. Tienen infinidad de recursos. Es como cuando viene a jugar el Real Madrid y Barcelona. Ese es el nivel. Tienes que hacer un partido perfecto para que se vean tus virtudes y minimizar lo que te pueden hacer ellos", reflexionó.