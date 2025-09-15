Xabi Alonso: "No veo a Mbappé ansioso por ganar la Champions"

"Ansioso no lo veo, estamos todos con sensaciones de que es un proyecto que está empezando y, estando en el Real Madrid, en su camino es siempre un objetivo ganar la Champions. Ojalá que más pronto que tarde y recorramos el camino para estar ahí. No veo a Mbappé ansioso. Hemos hablado hoy de lo que supone la Champions, pero no de mayo", aseguró en rueda de prensa.

Mbappé, goleador con cuatro tantos en los cuatro encuentros disputados por el Real Madrid este curso, y asistente a Arda Güler en el triunfo madridista en Anoeta, protagoniza su mejor momento en el Real Madrid.

"Sin duda veo liderazgo de Kylian por personalidad, por experiencia, por la influencia en el resto. Cuando ese grupo es fuerte y se consolida el resto, ya saben hacia dónde tienen que mirar y a quien seguir", opinó.

"Era optimista después del Mundial, que fue algo light con Kylian por la gastroenteritis aguda que tuvo. Hay que conectar, conocerse y, al final, ves el jugador que es, la inquietud que tiene por el juego. Le gusta entender las cosas y florece la calidad individual. Necesitamos que conecte con el grupo y luego él hace lo suyo diferente. En eso no tengo ningún mérito", reflexionó.

Xabi Alonso se estrena como técnico del Real Madrid en la Liga de Campeones con "ilusión máxima", el recuerdo de la que ganó como jugador y los intentos hasta lograrla.

"Si la Champions es especial en todos los lados, para el Real Madrid lo es más, y en el Bernabéu, con toda la historia que tiene, es más motivante. Empezamos competición europea con ganas de dar pasos, de seguir creciendo y comenzamos ante un rival exigente", dijo enfocando al Olympique de Marsella.

"Nos costó mucho ganar esa Champions", recordó de su etapa de jugador en el Real Madrid. "Sin haberla ganado, no me hubiese ido tranquilo. Antes de ganar la décima fueron tres semis y aprendimos que para ganar hay que perder, y a veces bastante. Luego con Zizou fue increíble ganar tres seguidas. Es único en la historia de la Champions", agregó.

Para Xabi Alonso dirigir ahora como entrenador al Real Madrid en la Liga de Campeones "es un honor" y "una motivación". A la vez, admite que siente "una responsabilidad" con la que debe convivir, admitiendo la exigencia que tiene el club en la competición.

Por último, valoró la recuperación total de Dani Carvajal de la lesión de rodilla que marcó su pasada temporada y le señaló como uno de los grandes referentes del vestuario.

"Hay una parte de Dani que no ha cambiado mucho, el gen competitivo. En 13-14 cuando vino ya lo tenía. Fue muy importante y esa primera temporada nos dio muchísimo y acabamos ganando la Champions", recordó.

"Ahora, su madurez, el peso de ser capitán del Madrid y la selección, el respeto que le tienen los compañeros, lo que transmite al grupo, ha ido evolucionando. Tiene una influencia positiva muy importante sobre el resto. Es uno de esos líderes que tienen que ir floreciendo dentro del vestuario y que son fundamentales", sentenció.