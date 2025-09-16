0-1. Racing, de 'Maravilla'

La superioridad del campeón de la Copa Sudamericana de 2024 se sentía en el duelo argentino de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores desde los 43 minutos, cuando el central Lisandro Magallán dejó con diez al equipo local al recibir la segunda tarjeta amarilla. La primera, por discutir con 'Maravilla' en el 34, y la segundo por golpear al mediocentro Juan Ignacio Nardoni.

La suerte pareció dar la espalda al Fortín, pues en un intervalo de apenas 16 segundos el ariete uruguayo Michael Santos tuvo dos oportunidades de gol en el primer tiempo. Y en el minuto 63, el VAR despojó a Aaron Quiróz del gol que pudo dejar todo igual.

La Academia, dirigida por Gustavo Costas, tendrá este 23 de septiembre dos ventajas de cara al partido de vuelta: los 3 puntos de hoy en las alforjas y la de jugar en casa, el estadio Presidente Perón de la ciudad de Avellaneda. Pero Guillermo Barros Schelotto y sus pupilos creen que la serie sigue abierta.