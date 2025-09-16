Barrios: “Seguro que será un gran partido”

“Ha habido varios compañeros que no han podido viajar (Julián Alvarez, Johnny Cardoso, Álex Baena, Thiago Almada y José María Giménez), pero en vez de mirarlo de una forma negativa, veo lo positivo de que estamos aquí, que vamos a jugar contra un gran rival y seguro que será un gran partido”, valoró en la rueda de prensa oficial en Anfield.

A nivel personal, Barrios se plantea esta campaña “seguir mejorando día a día, trabajando todos los entrenamientos y ojalá seguir teniendo esa continuidad de minutos y seguir haciéndolo bien para ayudar al equipo”.

“No sé si un paso al frente, pero ya en estos partidos que son importantes no sólo yo, sino es cuando los jugadores tienen que aparecer, sino es difícil llevarse los partidos contra estos rivales”, añadió el centrocampista, que recordó que el triunfo por 2-3 del Atlético en Anfield en 2020 lo vio con sus “amigos en un bar”.

“Espero que este miércoles sea un gran partido contra un gran rival, el equipo juegue como sabemos y todo salga bien”, señaló.

