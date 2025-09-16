Cargas policiales contra los hinchas del Marsella cerca del Bernabéu

La policía tuvo que intervenir para controlar a los violentos hinchas del equipo marsellés, que ya trataban de causar incidentes en el trayecto en metro hasta las proximidades del estadio.

Un total de 1.873 efectivos policiales y de emergencias forman parte del dispositivo de seguridad diseñado por la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid para este partido.

El operativo, que se encarga de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, está formado por agentes de la Policía Nacional -procedentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad Especial de Caballería y la Brigada Provincial de Información—; de la Policía Municipal de Madrid; agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y facultativos del SAMUR-Protección Civil.

Como parte de la seguridad se llevaron a cabo exhaustivos controles a los 3.800 aficionados franceses con entrada. Bajo un cordón de la Policía Nacional y divididos en bloque, uno a uno los aficionados fueron cacheados por la seguridad privada del club antes de su entrada al estadio.

El control incluyó incluso que los aficionados se quitasen la camiseta y los zapatos, en busca de cualquier objetivo que pudiera comprometer la seguridad dentro del estadio. Las personas del cuerpo de seguridad privada del Real Madrid retiraron baterías externas, cigarrillos electrónicos, mecheros, botellas...

Tampoco se permitía la entrada de banderas de Palestina, en apoyo ante la ofensiva que Israel comenzó en la Franja de Gaza en octubre de 2023.

Banderas que portaron algunos aficionados del Olympique de Marsella. Pidiendo explicaciones por la decisión, sin encontrar respuesta, e incluso gritando "Palestina libre". Las banderas que fueron encontradas por la seguridad fueron retiradas; sin embargo, se pudieron ver algunas en la grada visitante en el Santiago Bernabéu.