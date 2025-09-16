El Atlético homenajea a Diogo Jota en Anfield

Madrid, 16 sep (EFE).- El Atlético de Madrid rindió este martes homenaje a Diogo Jota, exjugador rojiblanco fallecido en accidente de tráfico el pasado 3 de julio, al depositar un ramo de flores en el espacio memorial en recuerdo del futbolista portugués situado en el estadio de Anfield, donde el equipo madrileño se mide este miércoles al Liverpool en la Liga de Campeones.