El Barcelona-Getafe también se disputará en el Estadio Johan Cruyff

El recinto ubicado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, con un aforo de 6.000 espectadores, ya albergó el duelo que el equipo de Hansi Flick jugó el pasado domingo frente al Valencia (6-0).

En el comunicado, la entidad ha manifestado que "sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas", y ha vuelto a agradecer a sus socios y aficionados su "comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante" como el regreso al estadio ubicado en el barrio de Les Corts.

El Barcelona ya efectuó antes del partido contra el Valencia adecuaciones en el Estadio Johan Cruyff, como la instalación de las cámaras del VAR y de una conexión de fibra adecuada para su buen funcionamiento, tras las que recibió la autorización de LaLiga para que el recinto pudiera albergar el duelo de la cuarta jornada de la competición.

Con todo, la entidad todavía no ha comunicado dónde jugará los partidos como local tras el encuentro contra el Getafe.

Antes del próximo parón de las competiciones de clubes por los partidos de selecciones, el conjunto catalán albergará dos encuentros como local: el domingo 28 de septiembre frente a la Real Sociedad y el miércoles 1 de octubre contra el Paris Saint-Germain en la 'Champions'.

Mientras carece de la autorización para regresar al Spotify Camp Nou con un aforo provisional de 27.000 espectadores, la entidad ha cerrado un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para utilizar el Estadio Olímpico Lluís Companys hasta febrero en caso de que el campo del barrio de Les Corts no esté operativo.

Según han informado varios medios, parece descartado que el encuentro contra la Real Sociedad se pueda disputar en Montjuïc en caso de que el Camp Nou todavía no esté disponible, pues ese mismo día se celebra el Piromusical de las Fiestas de la Mercè de Barcelona en la Avenida María Cristina, una calle muy cercana al estadio.

El club también ha informado que de los 16.151 socios con abono para las dos temporadas completas (2023-24 y 2024-25) en el Estadio Olímpico Lluís Companys, tendrán preferencia aquellos que no pudieron asistir al duelo contra el Valencia.

De esta manera, aquellos abonados que no resultaron agraciados en el sorteo de entradas del último duelo y no realizaron la compra en el período posterior de venta dispondrán de una preferencia de 24 horas, a partir de este miércoles a las 10:00 horas, para adquirir las entradas del encuentro contra el Getafe.

Pasadas las 24 horas de preventa para este grupo, el Barça ha detallado que "se abrirá la venta para el resto de socios que tengan abono para las dos temporadas completas en el Estadio Olímpico Lluís Companys y que no hayan resultado agraciados con una entrada".