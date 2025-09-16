El Chelsea agrega a Buonanotte a la lista de la Champions

El centrocampista argentino, que llegó al Chelsea este verano procedente del Brighton & Hove Albion, ha sustituido a Essugo después de que este tuviera que pasar por el quirófano la semana pasada por una lesión muscular en el muslo.

Essugo se lesionó durante el parón por fútbol de selecciones con Portugal sub21 y estará varios meses de baja, por lo que el Chelsea ha tomado la decisión de utilizar su plaza para dársela a otro jugador que sí vaya a estar disponible durante la fase de grupos.

Los de Enzo Maresca debutarán en la máxima competición continental este miércoles contra el Bayern de Múnich.