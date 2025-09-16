El recuerdo de Cruyff, la gasolina del Ajax ante el Inter

Son ya 53 años los que el Ajax acumula sin poder ganar al combinado italiano en competición oficial. Desde aquel primer encuentro entre ambos, con Cruyff como estrella indiscutible, Ajax e Inter se encontraron un total de cuatro veces más en Liga de Campeones.

Tres victorias 'nerazzurri' y un empate, resultados todos cosechados ya en el siglo XXI, saldan el cara a cara entre dos emblemáticos del fútbol europeo que, claramente, pasan ahora por momentos muy diferentes.

Aquel Ajax era imparable, campeón tres veces de manera consecutiva en el Viejo Continente, en el 1971, 72 y 73 (la cuarta 'orejona' de los de Ámsterdam llegó en 1995). Y aquel Johan Cruyff, que firmó por el Barcelona poco después de ganar la tercera consecutiva, era el jugador determinante de ese equipo, líder de la generación dorada neerlandesa que dominó la época.

Ante el Inter, el 31 de mayo de 1972, rubricó una de sus grandes noches. Dominó todo el partido y en la segunda mitad se encargó de amarrar el título.

Primero aprovechando el error de Ivano Bordon, meta del Inter que falló en un balón aéreo y dejó al astro neerlandés solo, sin oposición.

Era el minuto 47 de un partido que, aunque disputado, tuvo controlado el Ajax. Y que sentenció poco después el propio Cruyff con un testarazo en el minuto 78, coronando su gran noche con otro título, la segunda Copa de Europa del Ajax.

Curioso que el año en el que regaló la Copa de Europa con ese mítico doblete, sus dos únicos goles en una final de esa competición, fue el que le impidió ganar cuatro Balones de Oro consecutivos. Se alzó con el del 71, 73 y 74. El año de su doblete lo ganó Franz Beckenbauer.

Lejos quedan ya esos tiempos para el Ajax, que no volvió a ganar al Inter en partido oficial. De hecho, es ahora el combinado italiano la potencia en comparación, finalista en dos de las últimas tres ediciones, aunque perdedor en ambas, especialmente llamativa la última de ellas, en Múnich, con aquel 5-0 encajado ante el PSG de Luis Enrique.

Trascendental será el duelo para los 'nerazzurri', todavía apalancados en la duda tras la marcha de Simone Inzaghi y la llegada de Cristian Chivu, más después de las derrotas ante el Udinese y la más dolorosa aún sufrida ante la 'Juve' en el clásico italiano por excelencia, en el que llegó a remontar un 2-1 en contra para acabar sucumbiendo por 4-3 en el tiempo añadido.

Obligado a ganar en Europa tras dos jornadas de tres en campeonato italiano perdidas, la derrota podría poner en apuros la continuidad de Cristian Chivu. Entre esas horas bajas de los 'nerazzurri' y el recuerdo de aquel mítico doblete de Cruyff, en Ámsterdam sueñan con más fuerza que nunca con su venganza personal ante un equipo al que no ganan desde hace 53 años.