Garcés: Estoy muy agradecido al ‘Chacho’ por la confianza que me da

“Confiamos mucho en el trabajo que hacemos día a día, en la entrega y en la idea que nos plantea el ‘Chacho’”, apuntó el central malasio de origen argentino, en una rueda de prensa en la que destacó la “alta intensidad” con la que están compitiendo. “Eso es lo que lo que más tranquilos nos está dejando”, apuntó, consciente de que queda mucho.

Expresó que se siente “muy cómodo” con su compatriota argentino Nahuel Tenaglia como pareja en el eje de la zaga y subrayó “la buena química” que están generando entre ambos.

En el último partido en San Mamés, los vitorianos lograron dejar la portería a cero, algo que les estaba faltando, tal y como consideró Facundo Garcés, que admitió que era algo que le molestaba.

“Gracias a eso también pudimos competir hasta el final y poder conseguir una victoria muy importante”, explicó el central, que intenta llevar la voz cantante en las maniobras defensivas de los babazorros.

Remarcó que no hay nada de hecho, que siguen conociéndose y que está buscando “la mejor versión del grupo para sumar la mayor cantidad de puntos”. “Ojalá podamos lograr la permanencia y la salvación lo antes posible”, deseó.

“Hay que estar con los pies sobre la tierra, trabajando día a día porque esto es muy largo”, incidió Garcés, que en cada partido intenta devolver al club la confianza que tuvieron en él cuando le ficharon.

“Que sepan que va a haber un guerrero de ellos”, prometió.

Garcés espera que Mendizorroza vuelva a ser un problema para los rivales y ante el Sevilla, el próximo sábado, reclamó “mucha concentración y mucha compenetración”. “Debemos estar finos a la hora de circular el balón para poder vulnerar su línea defensiva”, señaló el zaguero internacional con Malasia.

“No me gusta perder a nada y lo intento transmitir a mis compañeros”, confesó el futbolista, que puso el valor de Antonio Sivera en la portería.

“Gracias a Dios tenemos un animal en el arco. Nos brinda mucha confianza, en el momento que más lo necesitamos el responde y eso es algo que también me da mucha tranquilidad”, aplaudió.

Preguntado por la plantilla, Facundo Garcés puso el foco en la “competencia en el día a día” y en las múltiples variantes que tiene Coudet: “Puede haber oportunidades para todos. Estamos por el buen camino”, consideró.