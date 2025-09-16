Griezmann: “Tenemos muchas expectativas en la Champions”

“Tenemos muchas ganas de empezar la Champions. Yo creo que es una competición que ilusiona a cualquier jugador, cualquier aficionado y tenemos muchas expectativas. Es un torneo muy difícil pero creo que se pueden hacer las cosas muy bien este año”, valoró en declaraciones a los medios oficiales del club rojiblanco.

El Atlético visita Anfield en la primera jornada. “Es un campo difícil, un equipo que invirtió mucho dinero en traspasos, muchos jugadores nuevos, con mucho nivel y será un partido complicado. Aprieta mucho este estadio, pero ya se ha ganado allí y esperamos que podamos volver a hacer algo grande”, expuso.

El Atlético viene de vencer 2-0 al Villarreal. “Un partido importante que había que ganar. Es verdad que hemos jugado a un nivel muy alto, técnicamente muy superior a los últimos tres partidos y a seguir así. Sabemos que hay cosas que mejorar, pero estamos en el buen camino y llegamos con mucha confianza a este partido”, declaró.

A nivel personal, Griezmann, titular tan solo en uno de los cuatro encuentros disputados hasta ahora (este miércoles también apunta al once contra el Liverpool), está “bien” y “tranquilo”.

“Para lo que necesite el ‘míster’ (el entrenador Diego Simeone) y el equipo, a competir e intentar ayudar en los partidos, haciendo goles y asistencias, que es lo que más cuenta”, apuntó.