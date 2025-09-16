Hancko se entrena con el grupo en Anfield

Con las bajas de Julián Alvarez, por unas molestias en la rodilla; Johnny Cardoso, por un esguince de tobillo; Álex Baena, por la operación de apendicitis a la que fue sometido el pasado 2 de septiembre; Thiago Almada, por una lesión muscular; y José María Giménez, que no juega desde el pasado 20 de junio, la evolución del eslovaco centra la atención.

El defensa se dobló el tobillo por una entrada rival en el partido del pasado sábado contra el Villarreal y no ha entrenado con el grupo hasta este martes, en la víspera del duelo.

Si él no está en condiciones, el lateral izquierdo será para Javi Galán, según ensayó Diego Simeone en la sesión del lunes en el Centro Deportivo de Majadahonda.