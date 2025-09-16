Fútbol Internacional

Hancko se entrena con el grupo en Anfield

Madrid, 16 sep (EFE).- David Hancko, defensa del Atlético de Madrid, se ejercitó con el grupo en el entrenamiento vespertino de este martes en Anfield, escenario del partido de este miércoles de la Liga de Campeones contra el Liverpool, con una protección en su tobillo derecho y aún con la duda de si formará o no en el once titular de Diego Simeone.

Por EFE
16 de septiembre de 2025 - 16:00
Con las bajas de Julián Alvarez, por unas molestias en la rodilla; Johnny Cardoso, por un esguince de tobillo; Álex Baena, por la operación de apendicitis a la que fue sometido el pasado 2 de septiembre; Thiago Almada, por una lesión muscular; y José María Giménez, que no juega desde el pasado 20 de junio, la evolución del eslovaco centra la atención.

El defensa se dobló el tobillo por una entrada rival en el partido del pasado sábado contra el Villarreal y no ha entrenado con el grupo hasta este martes, en la víspera del duelo.

Si él no está en condiciones, el lateral izquierdo será para Javi Galán, según ensayó Diego Simeone en la sesión del lunes en el Centro Deportivo de Majadahonda.

