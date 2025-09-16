Independiente del Valle y Once Caldas van por el billete a semifinales de la Sudamericana

El cuadro del Valle, ganador de los títulos de la Sudamericana de 2019 y 2022, atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos reflejados con la clasificación anticipada en la Liga Pro local, para la próxima Copa Libertadores.

En el torneo local, bajo la dirección técnica del español Javier Rabanal, ostenta el liderato absoluto de la Liga Pro con gran proyección para ganar el título de este año, pues el sábado pasado derrotó por 3-1 a Vinotinto, con doblete del argentino Claudio Spinellii.

Si bien comenzó la fase de Grupos de la Libertadores con algunos vaivenes que lo dejaron fuera de los octavos de final, ganó en forma invicta los playoffs sobre el brasileño Vasco Da Gama, tras venerlo por 4-0, en Quito y le sacó empate por 1-1, en Brasil.

En los octavos de final de la Sudamericana venció al cuadro sensación de la fase de Grupos de la Sudamericana, el Mushuc Runa, también de Ecuador, que ganó el billete a octavos de final como el equipo con la mayor cantidad de puntos de todos los participantes.

Por lo que el cuadro del Valle será un rival de cuidado para el equipo de Manizales, Colombia, que en el año 2004 tuvo su mejor participación en un torneo organizado por la Conmebol adjudicándose el título de la Libertadores.

El equipo 'Blanco Blanco', como también le dicen al Once Caldas, eliminó en la fase local al Millonarios de Colombia y en la fase de Grupos quedó en el segundo puesto del Grupo F, con 12 puntos, con uno más el brasileño Fluminense, por lo que disputó los playoffs.

En la fase de repesca eliminó al boliviano San Antonio Bulu Bulu con triunfo por 0-3 de visitante y por 4-0 en Manizales y en octavos de final venció al argentino Huracán, derrotándolo por 1-0, en Colombia y por 1-3, en Argentina.

Por la undécima fecha del torneo Clausura de Colombia venció el sábado pasado por 1-0 a Envigado, zafándose de los últimos puestos de la tabla de posiciones y ubicándose duodécimo entre 20 equipos, con 13 puntos, contra los 21 del Júnior, que ostenta el liderato.

El técnico del Blanco Blanco, Hernán Herrera, dejó en el banco de suplentes a nueve de los once titulares, pues solo incluyó a Mateo García y al segundo goleador de la Liga colombiana, con 13 tantos, Dayro Moreno, que es el máximo goleador de la Sudamericana con 8.

Por lo que el partido de este miércoles supone también el duelo entre goleadores, el argentino Spinelli, que este año ha convertido 22 tantos con el cuadro del Valle, 15 por la Liga Pro, 4 por la Libertadores y lleva 3 en la Sudamericana.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Darwin Guagua; Juan Cazares, Renato Ibarra y Claudio Spinelli.

Once Caldas: James Aguirre; Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jáider Riquett, Juan Cuesta; Mateo García, Alejandro García, Michael Barrios, Mateo Zuleta; Luis Sánchez y Dayro Moreno.

Estadio: Banco Guayaquil, de propiedad del Independiente del Valle.

Hora: 19.30 horas local (00.30 GMT del jueves).