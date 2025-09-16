Isak, Mac Allister y Kerkez se entrenan antes del Atlético de Madrid

El delantero sueco fue la gran novedad de los de Arne Slot en la sesión realizada este martes en la ciudad deportiva de los 'Reds'.

Isak, que costó 150 millones al Liverpool en el mercado de fichajes, no ha debutado aún con el equipo, tras apenas haber jugado 19 minutos de fútbol competitivo desde mayo. Para forzar su salida del Newcastle se negó a entrenar con el grupo y no pudo realizar una pretemporada normal. Su bajo estado de forma le dejó fuera de la última convocatoria del Liverpool y en el pasado parón por fútbol de selecciones solo jugó 19 minutos en una derrota contra Kosovo.

El escenario más probable es que Slot le dé sus primeros minutos este martes conra el Atlético.

En el entrenamiento también estuvo presente Milos Kerkez, al que Slot quitó a la media hora de la victoria contra el Burnley, además de Alexis Mac Allister, que sufrió una dura entrada en ese mismo partido y se tuvo que marchar en el descanso.

La única ausencia del Liverpool fue la de Curtis Jones, tocado desde antes del parón por fútbol de selecciones.