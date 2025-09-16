Josep Martínez apunta a la titularidad en 'Champions'

Fueron cuatro disparos a puerta los que firmó el Juventus ante el Inter (4-3) en el clásico italiano el pasado sábado. Todos acabaron en gol, dos de ellos desde fuera del área y el último, el decisivo, en el minuto 91 de un partido que marchaba con el empate a tres, desde una distancia considerable y no especialmente complicado de despejar.

Quedó señalado Sommer tras ese duelo y un inicio de temporada dubitativo en el que encajó otros dos goles ante el Udinese en la segunda jornada, tanto que incluso podría perder la titularidad en la Liga de Campeones.

Así lo dan por sentado en Italia, en Milán concretamente, donde dan por titular a Josep Martínez en un día clave en el que el español, si hace un buen partido, podría adueñarse de la meta 'nerazzurra'.

El meta valenciano, de 27 años, ya sabe lo que es ser titular con el Inter en Liga de Campeones. Fichado desde el Génova por cerca de 15 millones de euros, tuvo que suplir a Sommer cuando éste se lesionó en la mano derecha.

Disputó cinco partidos seguidos, uno de ellos ante el Feyenoord en Liga de Campeones, y encajó solo 3 goles. Como 'nerazzurro', ha jugado 10 partidos oficiales con el Inter, que sólo perdió uno de ellos, la vuelta de semifinales de la Copa Italia ante el Milan (0-3).