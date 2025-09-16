Julián Alvarez y Cardoso, bajas para Anfield; Hancko, en la convocatoria

Julián Álvarez sufrió unas molestias en la rodilla en el último encuentro contra el Villarreal en el estadio Metropolitano, el pasado sábado, cuando fue cambiado al descanso, no se ha entrenado con el grupo desde entonces y finalmente no está disponible para el duelo que marca el comienzo de la nueva edición de la máxima competición europea.

También es baja de última hora Johnny Cardoso, a causa de un esguince en el tobillo izquierdo sufrido en el entrenamiento de este lunes, en el que Diego Simeone probó con él como titular en el medio del campo, con lo que el técnico deberá modificar su idea de la alineación, previsiblemente con la entrada de Koke Resurrección.

David Hancko, en duda por un esguince de tobillo padecido el pasado sábado, sí está dentro de la convocatoria, al igual que Robin Le Normand y Nico González, que también sufrieron molestias en el último choque ante el Villarreal, se ejercitaron ya este lunes con el grupo y forman parte de la citación de 22 jugadores del técnico argentino.

El equipo partirá a las 11.15 horas desde el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas rumbo a Liverpool con tres canteranos en la convocatoria: el portero Salvador Esquivel, el medio centro Taufik Seidu y el atacante Rayane Belaid.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ya eran baja Baena, por la operación de apendicitis a la que fue sometido el pasado 2 de septiembre; Almada, por la lesión muscular sufrida en el último parón de selecciones, y Giménez, que está fuera de competición desde el 20 de junio, cuando padeció una dolencia muscular contra el Seattle Sounders en la segunda jornada de la primera fase del Mundial de Clubes.

La convocatoria está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marc Pubill, Javi Galán, David Hancko y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Conor Gallagher, Taufik Seidu y Pablo Barrios; los extremos Carlos Martín, Giuliano Simeone, Nico González y Rayane Belaid; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth y Giacomo Raspadori.