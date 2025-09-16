Karanka, Roberto Martínez, Rafa Benítez y Mendieta, entre observadores técnicos de UEFA

El organismo confirmó este martes los integrantes de este grupo, del que también formarán parte Ole Gunnar Solskjaer, Gareth Southgate, Frank de Boer y Avram Grant, entre otros, que supervisará en profundidad las competiciones de clubes de la UEFA, con estadísticas y vídeos para elaborar informes detallados.

Los observadores técnicos de la Liga de Campeones, cuya fase de liga empieza este martes, se encargarán además de elegir al jugador del partido de cada encuentro, así como al equipo, el jugador y el jugador joven del torneo, más los goles de la temporada.

Durante cada partido, el observador técnico designado colabora con el equipo de análisis del rendimiento de la UEFA para recopilar vídeos y datos, a través de la recepción de imágenes desde varios ángulos.

El contenido que recogen los observadores se almacena en una base de datos, que se comparte semanalmente con todas las federaciones nacionales de la UEFA y sus clubes y se adapta a los profesionales que trabajan en el fútbol base, en el desarrollo de la élite juvenil o en el fútbol de élite.

La UEFA recordó que empezó a hacer informes técnicos en la Eurocopa de 1996 en Inglaterra, con un equipo de cinco observadores formado por Gérard Houllier, Daniel Jeandupeux, Rinus Michels, Tommy Svensson y Roy Hodgson.

El grupo de 26 observadores técnicos de esta temporada con ex jugadores y entrenadores lo forman Gareth Southgate (ING), Ole Gunnar Solskjaer (NOR), Roberto Martínez (ESP), Rafa Benítez (ESP), Rui Faria (POR), Steve Cooper (GAL), Frank de Boer (NED), Roy Hodgson (ING), Avram Grant (ISR), Claude Makélélé (FRA), Aitor Karanka (ESP) , Michael O'Neill (NIR), Gaizka Mendieta (ESP), Steve Holland (ING), Ioan Lupescu (RUM), David James (ING), Stefen Freund (GER), David Adams (GAL), Wayne Allison (ING), Aljoša Asanović (CRO), Patrick Bonner (IRL), Dušan Fitzel (CZE), Stefan Kuntz (GER), Mixu Paatelainen (FIN), Willi Ruttensteiner (AUT) y Vasilis Tsiartas (GRE).