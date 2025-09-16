La Federación Venezolana de Fútbol nombra a Jhonny Ferreira seleccionador de la sub-15

"Ferreira es responsable de la Vinotinto sub-17 de la generación 2009 (actual sub-16), que trabaja con miras al CONMEBOL Sudamericano sub-17 2026, por lo que su designación asegura la continuidad del proceso de desarrollo en las categorías juveniles", indicó la FVF en un comunicado.

Asimismo, anticipó que "desde ya" la Vinotinto sub-15 iniciará su preparación con el objetivo de afrontar la Liga Evolución de esa categoría, que se disputará del 24 de septiembre al lunes 6 de octubre.

El pasado julio, la FVF anunció a Ferreira como nuevo seleccionador de la Vinotinto sub-17, pues lo considera un entrenador con "una sólida trayectoria en el fútbol profesional venezolano".

La entidad deportiva explicó entonces que Ferreira inició su carrera como asistente técnico del club venezolano Caracas FC, y posteriormente dirigió a Carabobo y Monagas en distintos ciclos.

De igual forma, subrayó que Ferreira ha conseguido logros relevantes como el título de la Liga venezolana en 2017 con el Monagas, el subcampeonato de la Copa Venezuela en 2019 y nuevamente el segundo lugar en 2022.