Lautaro, duda para el duelo ante el Ajax por molestias en la espalda

Roma, 16 sep (EFE).- El argentino Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, no se entrenó este martes con el resto de sus compañeros por unas molestias en la espalda, lo que pone en duda su presencia en el estreno de su equipo este curso en la Liga de Campeones ante el Ajax.