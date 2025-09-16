Luis Díaz, ante el reto de refrendar buenos números con el Bayern en la Liga de Campeones

En la Bundesliga, Luis Díaz -en tres jornadas- ha marcado tres goles y hecho dos pases para gol lo que lo convierte en el segundo jugador ofensivo más efectivo del torneo, sólo por detrás de Harry Kane.

En la Supercopa Franz Beckenbauer, su debut en un partido oficial con el Bayern que se saldó con una victoria por 1-2, Luis Díaz también marcó.

Pese a sus cifras, en Alemania tiende a creerse que el colombiano todavía no ha llegado al máximo de su rendimiento posible. Al final, los resultados y los tantos marcados han hecho que algunas críticas -que apuntan ante todo a las ocasiones desperdiciadas- pasen a un segundo plano.

Para sus tres goles en la Bundesliga, Luis Díaz ha necesitado 11 remates a puerta. A lo que apuntan los críticos es ante todo a ocasiones desperdiciadas- Hubo una, en la segunda jornada ante el Augsburgo antes de que pasara el primer minuto de juego, en la que falló dentro del área pequeña y con la portería vacía. En otros casos el colombiano ha fallado en el remate final desde buena posición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, salió en defensa de Luis Díaz cuando en una conferencia de prensa se aludió a sus ocasiones perdidas. Kompany pidió ver la parte positiva, el colombiano tiene ocasiones lo que muestra que está con frecuencia donde debe estar, y es claro que al menos parte de esas ocasiones terminan materializándose como ha ocurrido hasta ahora. Y si se afina en la definición sin duda vendrán más goles.

El "estar donde debe estar" ha sido uno de los grandes retos de Luis Díaz en el Bayern, que en ataque tiene una estructura que ha sido llamada una "anarquía organizada". Dentro de los hombres de ataque, de momento, Luis Díaz es el que más parece representar un papel claro predeterminado y el que menos se atreve a la anarquía.

El colombiano forma parte de una especia de tridente que juega por detrás de Kane -aunque a veces habría que decir que en el plan anárquico el inglés es el que juega por detrás de ellos- al lado de Michael Olise y Serge Gnabry.

Olise y Gnabry rotan permanentemente sus posiciones. Luis Díaz, mientras tanto, sigue siempre fiel a la banda izquierda de la que sólo se aleja para intentar una que otra diagonal. Cabe pensar que esa fidelidad extrema a la posición puede ser parte de su adaptación y que llegará el momento en que se atreva a rotar con los otros dos haciendo aún más imprevisible el ataque del Bayern.

Un papel en el que el colombiano se ha destacado es la disciplina defensiva. En el Bayern, que juega prácticamente con cuatro delanteros, es claro que los hombres de ataque también tienen que defender, tanto sacrificándose en la presión alta como regresando a la propia mitad en caso necesario. Luis Días lo ha entendido y hay momentos en que parece jugando de lateral izquierdo.

De momento, el colombiano es prácticamente indiscutible como titular al lado de Gnabry y Olise. Eso tiene el lado negativo de que hay pocas posiblidades de quitarle a los tres -y a Kane- minutos de las piernas en una temporada que será larga, lo que sólo se consigue de momentos recurriendo a la joven promesa Lennart Karl.

Las cosas pueden cambiar cuando vuelva Jamal Musiala de su lesión y recupere su forma. Si lo logra Musiala sera sin duda alguna inamovible lo mismo que lo es Olise si mantiene su rendimiento actual. Quedará Gnabry y Luis Díaz para disputarse el otro puesto o para repartirse los minutos.

Para el partido contra el Chelsea no ha discusión. Luis Díaz es fijo y su primera presentación en el escenario europeo con el Bayern será su prueba de juego en la que se espera que refrende los buenos números que ha tenido en la competición doméstica.