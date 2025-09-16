Marcao destaca la mentalidad ganadora de Matías Almeyda

El defensa atendió a los medios después de la tradicional ofrenda floral que la plantilla de jugadores, técnicos y dirigentes efectúa en la Catedral de Sevilla en cada inicio de temporada ante la Virgen de los Reyes, patrona de la archidiócesis hispalense, y admitió que durante el verano "tenía propuestas" para cambia de aires.

El futbolista, de 29 años, relató al respecto que se quedó en el Sevilla porque "quería enseñar al verdadero Marcao", el que hasta ahora no se ha visto después de casi tres años en blanco debido a sucesivas lesiones.

El central paranaense está ante un "momento clave, contento" por haberse "quedado y queriendo participar en algo grandioso para todas las personas que forman el Sevilla" gracias a la "mentalidad ganadora de Matías (Almeyda)".

Marcao argumentó que el preparador argentino "ha jugado y entiende no solo de fútbol, sino también qué pasa en la cabeza de los jugadores".

"El cambio de mentalidad es clave para centrarse en el objetivo de ganar cada partido. Él es un buenísimo entrenador y, al final -del mercado de contrataciones de verano-, tenemos una plantilla muy buena", subrayó el brasileño.

"He reflexionado muchas cosas y debemos tener la tranquilidad e ir paso a paso porque venimos de dos años difíciles", reconoció Marcao, que llegó al Sevilla procedente del Galatasaray turco en el verano de 2022 y que ha vivido en un equipo en el que en las últimas temporadas luchó por no descender.