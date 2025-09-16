Marcelino: "El árbitro ha sido bastante casero"

"Creo que ha sido injusto el resultado", admitió Marcelino en rueda de prensa tras el partido de Liga de Campeones disputado este martes en Londres.

"Injusto por lo que han hecho ambos equipos en el campo. Estoy triste por el resultado, orgulloso y 'súper satisfecho' por cómo ha competido el equipo, por la imagen que ha ofrecido. Es una pena no haber conseguido aquí por lo menos un empate, que quizás hubiera sido lo más justo. Creo que fuimos nosotros lo que hicimos más merecimientos para ganar. Ha servido para confirmar a los jugadores que tienen nivel para jugar en esta competición".

"Creo que mejoraremos en el aspecto ofensivo. No hemos sido capaces de acertar, pero si generas, acabas acertando. Hemos hecho suficientes méritos para lograr otro resultado".

Marcelino también habló del arbitraje, después de que el colegiado no enseñara la segunda amarilla a Xavi Simons ni a Micky Van de Ven.

"Han sido dos acciones 'súper evidentes'. La segunda es de juzgado de guardia. En el campo lo vi claro, pero luego en las imágenes de televisión me apreció clarísimo. Y la jugada primera también. En la primera se quedaban con diez bastantes minutos. El árbitro ha sido bastante casero".

Sobre el error de Luiz Júnior, Marcelino dijo que es "el momento de animarle". "Es parte del juego y los errores los cometen los que están en el campo. Todos cometemos errores en nuestro trabajo. Cada uno de los errores de mis jugadores lo considero como un error mío. El fútbol es un deporte colectivo. Todos debemos asumir que el acierto o error de un compañero es de todos. Darle todo el ánimo, como todo el equipo, pero yo me quedo más con cómo hemos competido que por una acción puntual de uno de mis futbolistas".