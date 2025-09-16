Marquinhos: "No nos podemos conformar con ganar solo una Champions"

"Ganar una nueva Champions League es algo que me motiva. Una vez que has probado eso, no quieres vivir derrotas. Es bueno tener esa motivación, esa ambición, y es lo que nos permite seguir adelante. Tenemos un equipo muy joven, con jugadores de 19 y 20 años que no pueden conformarse con ganar solo una Champions. Ni siquiera yo, a mis 31 años", declaró el defensor.

El PSG comienza mañana miércoles ante el Atalanta italiano, su defensa del cetro europeo, que conquistó por primera vez la pasada temporada.

"Quizá hayan cambiado un poco respecto a la última vez que jugué contra ellos (cuartos de final de 2020). Tienen un nuevo entrenador (Ivan Juric), nuevos jugadores, pero mantienen una concepción propia del juego", refirió.

El central formado en el Corinthians elogió a su compañero de equipo, el francés Bradley Barcola, que ha ganado protagonismo tras la lesión de Ousmane Dembélé y los recientes problemas físicos de Khvicha Kvaratskhelia.

"Lo de Bradley no es una sorpresa para nosotros. Puede que otras personas atraigan más la atención, pero él siempre ha sido muy decisivo para nosotros, sobre todo en los momentos en que más lo necesitábamos", opinó.